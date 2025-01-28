مباحثات قطرية أميركية بشأن غزة وسوريا ولبنان

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، جرى خلاله بحث عدة قضايا إقليمية.

وذكر البيان أن الاتصال تضمن "استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الجانبان استمرار جهود الوساطة المشتركة في قطاع غزة، وشددا على "ضرورة التزام طرفي الصراع بتنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع".

ووفقا للبيان، فقد عبر الجانبان عن أملهما في أن "يمضي الاتفاق إلى المرحلة الثانية وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار بما يمهد إلى تسوية شاملة تعزز أمن واستقرار المنطقة".

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/sth9hAVhmj — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 28, 2025

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وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ، بمرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أميركية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء أن قطر تواصل تهيئة الأجواء لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، وأن الوسطاء يبذلون الجهود اللازمة لتحقيقها.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن شكر بلاده لدولة قطر على "مساعيها الحميدة التي أثمرت عن إطلاق سراح أميركيين كانا محتجزين في أفغانستان"، وفقا لما جاء في بيان الخارجية القطرية.

وقبل أسبوع، أعلنت أفغانستان أن الولايات المتحدة أطلقت سراح سجين أفغاني مقابل الإفراج عن معتقلَين أميركيين بموجب اتفاق توسطت فيه دولة قطر.