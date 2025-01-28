الاحتلال يحتجز مصابا أطلق النار عليه أمام مستشفى في طولكرم

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلية احتجزت مصابا أطلقت النار عليه وعلى طاقم للإسعاف أمام مستشفى ثابت ثابت في في مدينة طولكرم.

وأضاف في منشور على تليغرام أن قوات الاحتلال أجبرت طاقم الاسعاف على نقل المصاب برصاص الاحتلال في الوجه إلى حاجز تسنعوز غرب طولكوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها وجرافاتها لمدينة طولكرم ومخيمها، وسط إطلاقها الأعيرة النارية بكثافة تجاه كل شيء متحرك، في الوقت الذي واصلت فيه أعمال التجريف والتخريب في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.