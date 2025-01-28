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عاجل| الأونروا: عملنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي لأنشطتنا
28/1/2025-|آخر تحديث: 28/1/202506:30 م (توقيت مكة)
المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني:
- في غزة يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم لكن حظر إسرائيل نشاطنا سيقوض جهدنا.
- الحظر الإسرائيلي لأنشطة الأنروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك.
- عملنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي لأنشطتنا.
- سيتعطل عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية خلال يومين مع دخول التشريع الذي أقره الكنيست حيز التنفيذ.
- حكومة إسرائيل تدعي أن الوكالة لا تقدم الدعم المناسب للفلسطينيين.
- نقوم بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية.
- وجود وكالة الأونروا ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
- مهاجمة وكالة الأونروا ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين.
- الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب.
- رض القانون الإسرائيلي سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية.
- اتهام إسرائيل لوكالة الأونروا بالإرهاب يعد سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة