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عاجل| الأونروا: عملنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي لأنشطتنا

28/1/2025-|آخر تحديث: 28/1/202506:30 م (توقيت مكة)

المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني:

  • في غزة يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم لكن حظر إسرائيل نشاطنا سيقوض جهدنا.
  • الحظر الإسرائيلي لأنشطة الأنروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك.
  • عملنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي لأنشطتنا.
  • سيتعطل عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية خلال يومين مع دخول التشريع الذي أقره الكنيست حيز التنفيذ.
  • حكومة إسرائيل تدعي أن الوكالة لا تقدم الدعم المناسب للفلسطينيين.
  • نقوم بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية.
  • وجود وكالة الأونروا ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
  • مهاجمة وكالة الأونروا ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين.
  • الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب.
  • رض القانون الإسرائيلي سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية.
  • اتهام إسرائيل لوكالة الأونروا بالإرهاب يعد سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة.

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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