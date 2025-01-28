ترامب: أعتقد أن مصر والأردن ستستقبلان فلسطينيي غزة

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن الرئيس الأميركي دونالد دونالد ترامب أنه تحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وذلك بعد يومين من دعوته إلى "تطهير" القطاع.

ونسب الموقع إلى ترامب قوله إنه يريد لفلسطينيي غزة أن يعيشوا في مكان خال من العنف، وإن القطاع كان بمثابة الجحيم على مدى سنوات عديدة.

وأضاف ترامب -بحسب المصدر نفسه- أنه يرجح قبول الرئيس المصري وملك الأردن استقبال الفلسطينيين من غزة.

كما نقل أكسيوس عن الرئيس الأميركي قوله- ردا على سؤال بشأن تأييده حل الدولتين- إنه سيناقش ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يزور البيت الأبيض.

وفي الإطار نفسه، قالت الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث أمس الاثنين مع ملك الأردن عبد الله الثاني تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن "الرهائن"، ورسم مسار للأمن والاستقرار في المنطقة، دون أن تشير إلى مقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.

وتأتي التصريحات الجديدة -التي نسبها موقع أكسيوس الإخباري الأميركي لترامب- بعد أن رفضت مصر والأردن مقترحه بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأول أمس الأحد، قالت الخارجية المصرية إن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم.

إعلان

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اليوم نفسه تمسك بلاده بموقفها الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

كما أبدت دول أوروبية -بينها ألمانيا- رفضها لهذه الخطة، بينما نفت ألبانيا مزاعم بأنها وافقت على استقبال 100 ألف فلسطيني من غزة.

ونددت الفصائل الفلسطينية بمقترح الرئيس الأميركي، ووصفت عودة مئات آلاف النازحين لشمال غزة بأنه إعلان فشل مخططات التهجير.

في المقابل، رحب مسؤولون إسرائيليون بتصريحات ترامب، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إن تصريحات الرئيس الأميركي منسقة -فيما يبدو- مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.