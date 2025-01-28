صدمة بأميركا بسبب "ديب سيك" الصيني

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الاثنين- من خطورة تطبيق الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة الذي طورته شركة "ديب سيك" الصينية، قائلا إنه بمثابة "جرس إنذار" للشركات الأميركية في "سيليكون فالي" بينما بدا كبار المستثمرين بالشركات التكنولوجية في حالة تشبه الصدمة.

وفي البداية، لم يحظ إطلاق آخر نموذج لـ"ديب سيك" المشابه لـ"شات جي بي تي" باهتمام كبير، إذ تزامن إطلاقه مع تنصيب ترامب، لكنه أحدث تراجعا كبيرا في أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

وحقق "روبوت" الدردشة الصيني المعتمد على الذكاء الاصطناعي انتشارا كبيرا نهاية الأسبوع ليصبح التطبيق المجاني الأكثر تحميلا في سوق التطبيقات التابع لشركة "آبل" بالولايات المتحدة، ويحل مكان "شات جي بي تي" الذي طورته شركة "أوبن إيه آي".

وكانت المفاجأة الأكبر التي هزّت القطاع إعلان "ديب سيك" بأنها طورت نسختها الأخيرة "آر1" بجزء صغير من الكلفة التي تتكبدها الشركات الكبرى في تطوير الذكاء الاصطناعي، خصوصا على شرائح "إنفيديا" الإلكترونية وبرامجها.

ويحمل الأمر أهمية بالغة نظرا إلى أن ازدهار الذكاء الاصطناعي -الذي لعب إطلاق "شات جي بي تي" أواخر عام 2022 دورا أساسيا فيه- حوّل "إنفيديا" إلى إحدى شركات العالم الأعلى قيمة.

إعلان

وقد أحدثت التطورات الأخيرة هزة في قطاع التكنولوجيا الأميركي، وطرحت سؤالا مهما "هل يتعين على كبرى شركات التكنولوجيا مواصلة إنفاق مئات مليارات الدولارات على الاستثمار بالذكاء الاصطناعي بينما بإمكان شركة صينية إنتاج نموذج مواز بكلفة أقل بكثير على ما يبدو؟

🔴ثمار الصين

أجبر تطبيق الصين للذكاء الاصطناعي ديبسيك المجاني، التطبيق الأمريكي شات جي بي تي على تقديم خدماته مجاناً😁 تحية للمنتجات الصينية. قل شيء لطيفاً pic.twitter.com/yuAmchkZoH — الصين بالعربية (@mog_china) January 25, 2025

ضربة لواشنطن

ووجه التقدم الذي حققته "ديب سيك" ضربة للولايات المتحدة وأولويتها المتمثلة في المحافظة على التفوق في مجال التكنولوجيا.

وسارع ترامب للتعليق قائلا "نأمل أن يكون إطلاق ديب سيك من شركة صينية بمثابة جرس إنذار لحاجة صناعاتنا إلى التركيز الحاد على المنافسة للفوز".

واعتبر أن هذه الصدمة قد تكون أيضا "إيجابية" لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، قائلا "بدلا من إنفاق المليارات، ستنفق أقل على أمل أن تصل إلى الحل نفسه".

ومن جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان -في منشور على "إكس"- بأن "وجود منافس جديد أمر محفّز".

ووصف "آر1" بأنه "نموذج مثير للإعجاب، خصوصا في ما يتعلق بما تمكنوا من إنجازه مقابل الثمن" الزهيد، متعهدا بتسريع عمليات إطلاق "أوبن إيه آي" لنماذج جديدة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية مساعي الحكومة الأميركية لحظر تطبيق "تيك توك" الصيني بالولايات المتحدة أو إجبار الشركة المطورة له على بيعه. ولفت ترامب أمس إلى أن مايكروسوفت تجري فعلا مفاوضات لشرائه.

سبوتنيك جديد

من جانبه، اعتبر مارك أندريسن، المستثمر في مجال التكنولوجيا والمتحالف مع ترامب، بأن "آر1 التابع لديب سيك ذكاء اصطناعي يعيش لحظة سبوتنيك" في إشارة إلى إطلاق الاتحاد السوفياتي السابق أول قمر اصطناعي من الأرض عام 1957 في خطوة أثارت دهشة الغرب.

إعلان

وكان الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا حذر الأسبوع الماضي -خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- من أنه "علينا أخذ التطورات القادمة من الصين على محمل الجد بشكل كبير".

وتخطط مايكروسوفت لاستثمار 80 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي هذا العام، بينما أعلنت "ميتا" عن استثمارات بقيمة 60 مليار دولار على الأقل الجمعة الماضية.

وسيذهب الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات إلى خزينة "إنفيديا" التي تراجعت أسهمها بنسبة 17% أمس. ولعل اللافت على وجه الخصوص في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة أن "ديب سيك" باعتبارها شركة صينية لا يمكنها الوصول بسهولة إلى شرائح "إنفيديا" الإلكترونية المتطورة بموجب القيود التي تفرضها واشنطن على تصديرها.

ويشتبه مالك "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك -الذي استثمر بشكل كبير في شرائح "إنفيديا" الإلكترونية من أجل شركته "إكس إيه آي"- في أن تكون "ديب سيك" تمكنت من الوصول سرا إلى شرائح "إتش 100" المحظورة، وهو اتهام صدر أيضا عن الرئيس التنفيذي لشركة "سكيل إيه آي" الناشئة في "سيليكون فالي" والمدعومة من أمازون وميتا.