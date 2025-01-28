سفيرة تل أبيب بموسكو: الروس الذين انتقلوا لإسرائيل بدؤوا العودة

قالت سفيرة إسرائيل في موسكو سيموني هالبرين إن الروس الذين انتقلوا في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل بدؤوا في العودة إلى روسيا.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية، قالت هالبرين إن "الروس يتقدمون للحصول على الجنسية، وبعضهم يأتي إلى إسرائيل لفترة من الوقت، وبعضهم الآخر يغادر".

وأشارت السفيرة الإسرائيلية إلى أن هناك مواطنين من روسيا "ما زالوا يعيشون بين البلدين، ليس لدينا إحصائيات، لكنني أعلم أن هناك من يعودون إلى روسيا، وهذا مفهوم".

واختتمت هالبرين بالقول إن "إسرائيل تعترف بالجنسية المزدوجة والثلاثية والرباعية دون أي مشكلة. لذا، فهذه ليست مشكلة".

وحسب أحدث البيانات التي نشرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء مطلع الشهر، فقد هاجر 82.7 ألف شخص إلى خارج إسرائيل العام الماضي، في حين عاد إليها 23.8 ألف إسرائيلي من المقيمين بالخارج.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تنامي شعور الإسرائيليين بفقدان الأمن وتراكم الضغوط النفسية منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.