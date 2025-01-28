مصر تبدأ تشغيل معبر رفح قريبا بوجود مراقبين أوروبيين

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة سيبدأ تشغيله قريبا، حينما تستكمل الاستعدادات من الجانب الفلسطيني، بوجود مراقبين أوروبيين.

وأوضح عبد العاطي -في مقابلة مسجلة مع قناة القاهرة الإخبارية مساء أمس الاثنين- أن المساعدات الإنسانية والطبية تتم بمعدلات جيدة حتى الآن، وتتجاوز العدد الذي تم التوافق عليه بواقع 600 شاحنة يوميا.

وأضاف أن مصر تقدم كل التسهيلات الممكنة، والمساعدات تدخل من معبر كرم أبو سالم، وقريبا سيبدأ تشغيل معبر رفح حينما تستكمل الاستعدادات من الجانب الفلسطيني.

وتابع أن الجانب المصري مستعد، ولكن إسرائيل دمرت العديد من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر، وسيكون هناك مراقبون من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقبل نحو أسبوع، قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء (شرق) -الذي يقع في نطاق محافظته معبر رفح البري- إن هناك بعض الإصلاحات تجري في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني بعد تعرضه للتدمير الفترة الماضية، وسيتم فتحه مباشرة فور انتهاء الإصلاحات.

ومنذ 24 مايو/أيار الماضي تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (تسيطر عليه إسرائيل) بعدما احتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه ضمن عملية بدأها بالمدينة في السابع من ذات الشهر.

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وينص اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل -الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في 19 يناير/كانون الثاني الجاري- على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.