ترامب يواصل ترحيل المهاجرين والبرازيل تستدعي القائم بأعمال سفارة أميركا

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته بترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة في إطار سلسلة من الإجراءات للوفاء بوعوده خلال حملته الانتخابية، في حين استدعت وزارة الخارجية البرازيلية، القائم بأعمال السفارة الأميركية.

واستدعت وزارة الخارجية البرازيلية، القائم بأعمال السفارة الأميركية غابرييل إسكوبار، على خلفية ترحيل الولايات المتحدة مهاجرين برازيليين غير نظاميين وأيديهم مكبلة بالأصفاد.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية، الاثنين، استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة الأميركية لمناقشة المعاملة التي تعرض لها المهاجرون.

ونقلت الوزارة للقائم بأعمال السفارة الأميركية أن هذه المعاملة تتجاهل بشكل صارخ حقوق المهاجرين.

يشار إلى أن مهاجرين برازيليين غير نظاميين شوهدوا وأيديهم مكبلة بالأصفاد أثناء ترحيلهم من الولايات المتحدة على متن طائرة.

وكانت الحكومة البرازيلية أدانت هذه المعاملة، ووصفت تقييد المهاجرين بالأصفاد أثناء الرحلة الجوية بأنه إهانة واضحة لحقوق مواطنيها.

ترحيل مهاجري غواتيمالا

وفي وقت سابق اليوم، هبطت طائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين مرحلين في غواتيمالا يوم الاثنين، حسبما أفاد مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز.

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وتشير الرحلة الأخيرة إلى غواتيمالا، إلى أن ترامب مصمم على المضي قدما في برنامجه باستخدام الطائرات العسكرية الأميركية لترحيل المهاجرين، رغم اقترابه من حافة حرب تجارية مع كولومبيا قبل يوم من ذلك.

وتعتبر هذه الرحلة هي الثالثة التي تهبط بنجاح في غواتيمالا منذ بدء رحلات الترحيل العسكرية الأسبوع الماضي، وحتى الآن، يبدو أن غواتيمالا هي الدولة الوحيدة التي استقبلت رحلات عسكرية تقل مهاجرين.

خلاف سابق مع كولومبيا

من جهة أخرى، أعلن سفير كولومبيا في واشنطن أن طائرات أرسلتها بلاده ستعيد خلال الساعات القادمة مواطنين قررت الولايات المتحدة ترحيلهم وذلك غداة خلاف حاد بين البلدين بشأن هذا الملف.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد فرض سلسلة عقوبات على كولومبيا قبل أن يتراجع عنها، في تصعيد للتوتر عقب قرار بوغوتا إعادة طائرات عسكرية أميركية على متنها مهاجرون رحّلتهم الولايات المتحدة.

ومساء الأحد، أعلنت بوغوتا أنه تم "تجاوز الأزمة" مع الولايات المتحدة، وسحبت واشنطن تهديدها بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع البضائع الكولومبية التي تدخل الولايات المتحدة ومضاعفتها بعد أسبوع إن تطلب الأمر.

وتعهّد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بإطلاق "أكبر برنامج ترحيل في التاريخ الأميركي". وتفاخر البيت الأبيض هذا الأسبوع بتوقيف مئات "المهاجرين غير النظاميين المجرمين"، مشيرا إلى ترحيلهم بطائرات عسكرية وليست مدنية، خلافا لما كان يحدث سابقا.