عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقالات بين المقدسيين

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، في حين شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من مدينة القدس.

وقالت محافظة القدس، في بيان إن 273 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال على فترتين صباحية ومسائية.

وعادة يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من باب المغاربة، ضمن مسار يمر قبالة الجامع القبلي فالمنطقة الشرقية ثم شمالا والاتجاه غربا للخروج من باب السلسلة في الجدار الغربي للمسجد.

ووفق شهود عيان للجزيرة نت فقد أدى المستوطنون طقوسا تلمودية وصلوات بينها في المنطقة الشرقية، دون أن تتدخل شرطة الاحتلال لمنعهم.

مستوطنون أدوا اليوم الصلاة اليهودية وطقس السجود الملحمي في المنطقة الشرقية داخل المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمه صباحا وظهرا 243 مستوطنا.#القدس_البوصلة pic.twitter.com/5OzxOjk8s5 — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) January 28, 2025

من جهة ثانية، ذكرت المحافظة أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي المدينة، وداهمت منزل الشهيد خالد حمد، واعتقلت 3 شبان.

وذكرت المحافظة أن "الاحتلال اعتقل نجلي الشهيد حمد، وفرض عليهما شرطا قاسيا للإفراج عنهما، يتمثل في أن يسلم شقيقهما الثالث علي خالد حمد نفسه لقوات الاحتلال، ما أجبره على تسليم نفسه".

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وشمال غرب القدس، أفادت المحافظة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بِدو وبيت دقو "وداهمت المنازل، واحتجزت عددا من الشبان ونكلت بهم".

وأشارت محافظة القدس إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمالي شرق القدس.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت حي العباسية في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، فيما فرضت طواقم بلدية الاحتلال غرامات مالية على المركبات في شارعي صلاح الدين والزهراء.

وبالتزامن مع بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد الاحتلال من إجراءاته في القدس حيث استشهد 82 فلسطينيا بالمدينة واعتقل نحو 2100، فيما شارك نحو 73 ألف مستوطن في اقتحام المسجد الأقصى، وفق معطيات المحافظة.