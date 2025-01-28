أكد القائد الأعلى لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، هبة الله آخوند زاده أن أفغانستان لن تخيفها "التهديدات"، وذلك بعد أيام من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحقه وزعيم آخر في الحركة.

وخلال احتفال تخرج في إحدى المدارس القرآنية، قال آخوند زاده، "من هؤلاء؟! غربيون أم شرقيون، هل نصدقهم ولا نصدق وعود الله؟! ونترك أنفسنا نتأثر بتهديداتهم؟".

واستندت وكالة الصحافة الفرنسية التي أوردت الخبر إلى تسجيل صوتي جرى توزيعه الاثنين على الصحفيين، وقالت إنها تلقت تأكيدا بشأن صحة التسجيل من محمود عزام، الناطق باسم ولاية قندهار (جنوب) حيث يعيش الأمير هبة الله.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن الخميس الماضي أنه سيسعى إلى إصدار مذكرات توقيف بحق هبة الله آخوند زاده ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني بتهمة اضطهاد النساء.

بدورها، اعتبرت حركة طالبان أن القرار مبني على "دوافع سياسية". وأكد الأمير أن طالبان هم "مسلمون يقفون إلى جانب الحق ولا يمكن لأحد أن يمسّ بهم، لا من الغرب ولا من الشرق".

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن طالبان أصدرت بعد عودتها إلى السلطة عام 2021، قوانين تستبعد النساء تدريجيا من الأماكن العامة حيث لا تسمح للفتيات بالالتحاق بالجامعات أو المدارس الثانوية أو صالات الألعاب الرياضية.