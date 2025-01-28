الشرطة الإسرائيلية تفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد احتجازه لساعات

أفرجت الشرطة الإسرائيلية عن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح بعد احتجازه لساعات والتحقيق معه اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفاد به محاميه.

وكان المحامي قال للجزيرة في وقت سابق إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل الشيخ رائد صلاح في مدينة أم الفحم، وحجزت ممتلكات لجان "إفشاء السلام" بذريعة أنها امتداد لنشاط الحركة الإسلامية المحظورة داخل الخط الأخضر.

وقالت مصادر للجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية استدعت عددا من أعضاء لجان "إفشاء السلام" للتحقيق عقب اعتقال الشيخ رائد صلاح.

لجان "إفشاء السلام"

وأضافت المصادر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر أمرا بحجز ممتلكات لجان "إفشاء السلام" وجمعية السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم بشبهة ارتباطها بالحركة الإسلامية.

ولجان "إفشاء السلام" هي مشروع منبثق عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر، ويقول القائمون عليها إنها تسعى لتعزيز السلم الأهلي والترابط الاجتماعي بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بمختلف طوائفهم والتصدي لموجات العنف والجريمة وانفلات السلاح.

يذكر أن الشيخ رائد صلاح تعرّض للاعتقال والمحاكمة مرارا، ووُجهت له تهم، من بينها "التحريض على الإرهاب"، وأمضى سنوات عدة في السجون الإسرائيلية.

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وكان دفاعه المستمر عن المسجد الأقصى في مواجهة حملات التهويد الإسرائيلية من أبرز أسباب الملاحقات والتضييقات التي تعرّض لها خلال سنوات طويلة.