الإعلام الإسرائيلي يكشف برنامج مبعوث ترامب في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيزور قطاع غزة ويتفقد محور نتساريم يوم الأربعاء، ثم يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "من المقرر أن يزور ويتكوف إسرائيل غدا (الأربعاء) في ظل محادثات التفاوض على المرحلة الثانية من الصفقة".

وأضافت "يهتم ويتكوف أيضا بزيارة قطاع غزة ضمن رحلته، وهو ما يعد أمرا غير عادي".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتفقد محور نتساريم -الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه- خلال زيارته للقطاع.

وذكرت تقارير إسرائيلية أخرى أن ويتكوف سيزور أيضا معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

في الوقت نفسه، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن ويتكوف سيلتقي غدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس "وعلى جدول الأعمال: المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، أو بتعبير أكثر وضوحا: المفاوضات لإنهاء الحرب رسميا".

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل وحركة حماس بدأتا عبر الوسطاء محادثات أولية بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية.

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وبدأ مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين يوم الاثنين العودة من جنوب ووسط قطاع غزة إلى محافظتي غزة والشمال عبر محور نتساريم بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أميركية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.