أعرب الأزهر الشريف عن رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في محاولة بائسة وظالمة لتمكين الكيان المحتل من وطنهم ومقدراتهم، واغتصاب حقوقهم، بعد فشل هذا الكيان الغاصب في سلب أرض غزة الفلسطينيَّة، وما شاهده العالم لأكثر من 15 شهرا من جرائم ومذابح لم يُعرف لها مثيل في التاريخ الحديث.

وقال الأزهر في تغريدة نشرها على حسابه بموقع إكس إن "غزة أرض فلسطينية عربية، وستظل كذلك -بإذن الله- إلى أن يرثَ الله الأرض ومَن عليها، وإنَّ المحتل الغاصب ومَن خلفه يحاولون سلب الأرض بالقتل والتخريب وسفك الدماء البريئة".

ووجه الأزهر التحية لصمود أهالي غزة الباسل في وجه تلك الأطماع الظالمة، وهذا الالتفاف اللاإنساني الداعم لاستباحة الصهاينة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، والمخططات الماكرة لتصفية القضية الفلسطينيَّة، والعبث بخريطة المنطقة العربية.

الأزهر يعلن رفضه القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين.. ويؤكِّد: محاولة بائسة وظالمة لتمكين الاحتلال من أرضهم يُعرب الأزهر الشريف عن رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في محاولة بائسة وظالمة لتمكين الكيان المحتل من وطنهم ومقدراتهم، واغتصاب حقوقهم، بعد فشل… — الأزهر الشريف (@AlAzhar) January 27, 2025

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والسبت، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن بدعوى عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وعبَّرت مصر والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانات وتصريحات الأحد والاثنين، عن رفضها دعوة ترامب لتهجير فلسطينيين، ودعت إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.