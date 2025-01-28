إسرائيل تعلن إصابة أكثر من 15 ألف جندي خلال الحرب

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- عن حصيلة جديدة لجنودها الذين أصيبوا في جبهات القتال منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة إن قسم التأهيل التابع لها يقوم بمعالجة أكثر من 15 ألف جريح من عناصر الجيش وقوات الأمن منذ اندلاع الحرب.

وما ذكرته وزارة الدفاع يفوق بكثير الرقم الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي، وهو إصابة 5667 عسكريا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويظهر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي أن 5667 جنديا أصيبوا منذ بداية الحرب (على غزة) بينهم 2570 بالمعارك البرية في القطاع.

وتشمل المعطيات الجنود الذين أصيبوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، ولا تشمل هذه المعطيات عناصر الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك).

ولا تفسر وزارة الدفاع أسباب هذا التفاوت الكبير بين الرقم الذي أعلنته وما صرح به الجيش الإسرائيلي.

وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي، فإن 16 جنديا ما زالوا يتلقون العلاج في حالة خطيرة و169 بحالة متوسطة و4 إصاباتهم طفيفة.

وطبقا لمعطيات الجيش، فإن 841 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب بينهم 405 في المعارك البرية بغزة.