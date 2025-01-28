أمير قطر وسلطان عمان يبحثان تعزيز التعاون وقضايا إقليمية
28/1/2025
التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء سلطان عمان هيثم بن طارق في مسقط، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التّعاون التي تربط بين البلدين وقضايا إقليمية.
كما بحث أمير قطر وسلطان عمان مجالاتِ الشّراكة والاستثمار القائمة، والفرص المُتاحة لتنميتها وتعزيزها؛ لفتح آفاق أوسع في مختلف القطاعات، فضلا عن مناقشة الآراء حول الأوضاع الرّاهنة في العالم، وتداعياتها المُستقبليّة على المنطقة، وبحث مسارات السّلام والاستقرار.
وكان الديوان الأميري قال في بيان مقتضب إن أمير قطر وصل مساء اليوم إلى مسقط في زيارة دولة، وكان سلطان عمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه.
وأضاف البيان أن الزيارة تتناول سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر : وكالات