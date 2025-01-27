300 ألف نازح يعودون إلى شمال قطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عودة 300 ألف نازح فلسطيني إلى الشمال منذ صباح اليوم الاثنين بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المكتب أن 300 ألف نازح عادوا من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال عبر شارعي الرشيد (غرب) وصلاح الدين (شرق)، بعد 15 شهرا من الإبعاد عن أرضهم.

ومساء الأحد، أعلن جيش الاحتلال السماح بعودة الفلسطينيين مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم (وسط)، ومن خلال شارع الرشيد، بينما سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين.

وبعد تلكؤ، أزال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الحواجز التي نصبها في ممر نتساريم وسط القطاع، الذي فصل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شمال القطاع عن باقي أنحائه.

وأثارت مشاهد عودة النازحين الفلسطينيين إلى الشمال حالة استياء في إسرائيل، حيث عنونت القناة الـ12 الإسرائيلية خبرها الرئيسي، بالقول إن النازحين الفلسطينيين يحتفلون بإذلال إسرائيل.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.