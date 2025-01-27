وزير الدفاع الأميركي: ملتزمون بحصول إسرائيل على القدرات العسكرية

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير بيت هيغسيث أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول مكالمة هاتفية له مع مسؤول أجنبي منذ توليه منصبه.

وأضافت الوزارة في بيان أن هيغسيث ونتنياهو "ناقشا أهمية تعزيز الأولويات والمصالح المتبادلة (للبلدين) في مجال الأمن، ولا سيما في مواجهة التهديدات المستمرة".

وأكدت أن وزير الدفاع شدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، بضمان امتلاك إسرائيل القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها"، من دون أن تحدد سبب تحدث هيغسيث مباشرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وليس مع نظيره يسرائيل كاتس.

وأدى هيغسيث اليمين الدستورية السبت بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي بفارق أصوات ضئيل تعيينه وزيرا جديدا للدفاع. وهو متهم بالاعتداء الجنسي والاحتساء المفرط للكحول وبقلة الخبرة.

تسليح إسرائيل

والسبت، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوعز إلى البنتاغون بإنهاء التعليق الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على إمدادات القنابل التي تزن ألفي رطل (نحو طن) إلى إسرائيل.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن 1800 من هذه القنابل من طراز "إم كيه (مارك) 84" -والتي كانت مخزنة في الولايات المتحدة- ستحمّل على سفينة لإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

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وذكر الموقع أن البيت الأبيض لم يرد على الفور على أسئلة بشأن استئناف إرسال هذه القنابل إلى إسرائيل.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن البنتاغون أخطر الحكومة الإسرائيلية الجمعة بإنهاء الحظر.

وكان الرئيس الأميركي السابق قد علق إرسال شحنة واحدة من هذه القنابل إلى إسرائيل في مايو/أيار الماضي حين اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.