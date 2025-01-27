تبدأ اليوم الاثنين محاكمة جندي أميركي سابق في ألمانيا بتهمة قتل طالبة تبلغ من العمر 18 عاما خلال عام 1978. ويقال إن المتهم -الذي يبلغ الآن 70 عاما- كان على علاقة بالضحية وقت ارتكاب الجريمة.

وكان الجندي يبلغ من العمر 24 عاما عندما وقعت الجريمة، وكان متمركزا في مدينة شفاينفورت بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث سيتم تقديمه اليوم أمام المحكمة.

ووفقا للائحة الاتهام، قام المتهم بطعن الضحية -التي كانت حاملا- 14 طعنة بهدف إخفاء العلاقة بينهما. وقد تم اعتقال القاتل في ولاية نبراسكا الأميركية عام 2023، ثم جرى تسليمه إلى السلطات الألمانية لمواجهة المحاكمة.

ومن جهته، نفى الجندي الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا براءته من التهمة.

وتمكنت السلطات الألمانية من تعقب المتهم بفضل التقدم التكنولوجي في مجال الطب الشرعي، حيث تم استخدام آثار الحمض النووي الموجودة على ملابس الضحية، وهي وسائل لم تكن متاحة وقت ارتكاب الجريمة. ويرى الادعاء العام الألماني وجود ما يشكل دليلا قاطعا على إدانة الجندي.

يُذكر أن القانون الألماني ينص على أن جميع الجرائم -باستثناء القتل- تخضع للتقادم بعد مرور فترة زمنية معينة. وبما أن ما جرى للفتاة جريمة قتل فإنها لا تخضع للتقادم، مما سمح بمحاكمة المتهم بعد مرور أكثر من 4 عقود على الجريمة.