عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين بإدارة ترامب: غزة أرض قاحلة مليئة بالأنقاض وإعادة إعمارها أسهل بكثير مع رحيل سكانها
27/1/2025-|آخر تحديث: 27/1/202506:58 ص (توقيت مكة)
عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين بإدارة ترامب: غزة أرض قاحلة مليئة بالأنقاض وإعادة إعمارها أسهل بكثير مع رحيل سكانها
عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤول بإدارة ترامب بشأن مقترح غزة: لا يمكن مطالبة أحد بالسكن في مكان غير صالح لأسباب سياسية
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التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة