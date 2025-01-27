عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤولين بإدارة ترامب: غزة أرض قاحلة مليئة بالأنقاض وإعادة إعمارها أسهل بكثير مع رحيل سكانها

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤول بإدارة ترامب بشأن مقترح غزة: لا يمكن مطالبة أحد بالسكن في مكان غير صالح لأسباب سياسية

عاجل | وول ستريت جورنال عن مسؤول بإدارة ترامب: الفلسطينيون قد يحصلون على ضمان بعودتهم بعد مفاوضات مع شركاء إقليميين

التفاصيل بعد قليل..