شهيدان بمسيّرة إسرائيلية بطولكرم والاحتلال يوجه بتوسيع عمليات الضفة

استشهد فلسطينيان اثنان اليوم الاثنين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في شارع نابلس قرب مخيم نور شمس شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة أعقبه اقتحام جيش الاحتلال المدينة ومحاصرة مستشفى ثابت ثابت، في ظل أنباء عن قصف ثانٍ لم تتضح تفاصيله.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 بقصف مسيّرة إسرائيلية لسيارة في طولكرم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المسيّرة الإسرائيلية قصفت مركبة أثناء مرورها عبر شارع نابلس عند مدخل مخيم نور شمس، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها واستشهاد رامز ضميري وإيهاب أبو عطيوي من مخيم طولكرم.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف السيارة خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (شاباك)، لكنه لم يذكر من كانت العملية تستهدف.

وذكرت مصادر أن جيش الاحتلال نفذ قصفا جويا ثانيا في طولكرم، في حين وردت أنباء عن ضحايا، دون معلومات مؤكدة حتى الآن.

استشهاد قائد كتائب القسـ.ـام في طولكرم إيهاب أبوعطيوة في استهداف الاحتـ.لال لسيارة بمدينة طولكرم pic.twitter.com/8HR9G80s7N — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 27, 2025

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ثابت ثابت في مدينة طولكرم، وسط سماع أصوات إطلاق نار كثيف بمخيم طولكرم بعد أنباء عن تسلل قوات إسرائيلية خاصة.

إعلان

كما قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء عدة بطولكرم ودفعت بتعزيزات عسكرية، واقتحمت ضاحية شويكة شمالي المدينة.

وكانت القناة الـ14 الإسرائيلية أفادت بأن المستوى السياسي وجّه بتوسيع العملية العسكرية في جنين إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية، دون ورود تصريح رسمي بذلك.

شهيدان من القسام

بدورها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القائد القسامي إيهاب أبو عطيوي والقسامي رامز ضميري اللذين استشهدا في ما وصفتها بعملية اغتيال في مخيم طولكرم.

وأضافت حماس أن اغتيالهما تأكيد على استمرار جرائم الاحتلال، وأكدت "أن دماء الشهداء لن تذهب سدى"، داعية أهالي الضفة إلى مزيد من الاشتباك وتصعيد المقاومة.

يأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال لليوم السابع عدوانا على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.