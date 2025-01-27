سرايا القدس تبث فيديو للأسيرة أربيل يهود تناشد فيه نتنياهو وترامب الالتزام بالصفقة

وجهت المجندة الإسرائيلية أربيل يهود الأسيرة لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رسالة إلى عائلتها قالت فيها إنها بخير، وإنها تأمل بالعودة إليها قريبا.

وقالت يهود إنها موجودة لدى سرايا القدس، وإنها في حالة جيدة، وتأمل في العودة كما عادت زميلاتها السابقات.

وطلبت يهود من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب بذل كل جهد ممكن لضمان استمرار وقف إطلاق النار كما هو مخطط له حتى يعود كل الأسرى من الجانبين إلى بيوتهم سالمين.

وأكدت الأسيرة الإسرائيلية أنها سجلت الرسالة بتاريخ 2025/1/25، وقالت إنها من مواليد 21 يونيو/حزيران 1995، وإنها تحمل الهوية رقم 315369132، وإنها من كيبوتس نير عوز.

وقالت إنها خدمت في الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015، وإن رقمها العسكري هو 8086762.

وكانت المقاومة قد أكدت أنها ستطلق سراح أربيل يهود وأسيرين آخرين قبل يوم السبت المقبل، بعدما حاول نتنياهو تعطيل انسحاب قواته من محور نتساريم وعودة النازحين إلى شمال غزة ما لم يتم الإفراج عن هذه الأسيرة.