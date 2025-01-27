زحام وآلام وصعوبات.. نازح غزي يتحدث للجزيرة خلال عودته إلى شمال القطاع

تحدثت الجزيرة نت إلى نازح غزي لدى عودته سيرا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة صباح اليوم، بعدما سمح الاحتلال الإسرائيلي بذلك تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

بصعوبة تمكنا من الوصول إلى النازح الغزي نعيم عبد الحميد صلاح عبر اتصال هاتفي مع أحد من النازحين القلائل الذين كان بحوزتهم هاتف يعمل في ظل هذه الظروف الصعبة.

نعيم تحدث إلينا عن خروجه الصعب من بيته في منطقة الصفطاوي بشمال جباليا إلى عدة مناطق في القطاع قبل عدة أشهر تحت وطأة العدوان والقصف الإسرائيلي، كان آخرها وسط مدينة دير البلح، قبل أن يعود اليوم إلى منطقة الصفطاوي ليكتشف مع اقترابه من مشارفها أن الاحتلال دمرها بشكل شبه كامل.

معاناة

وحكى نعيم عن رحلة النزوح وما شهدته من معاناة وتشريد له ولأفراد عائلته، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، موضحا أن جزءا من الأسرة لجأ إلى إحدى المدارس بينما أقام آخرون في أحد المساجد التي لم يلحق بها التدمير.

أما عن حال الطريق إلى شمال غزة كما رآه صباح اليوم، فقد أشار نعيم إلى الزحام الكبير، حيث اضطر آلاف إلى العودة سيرا على الأقدام بسبب تعنت الاحتلال، مضيفا أنه هو نفسه اضطر لتناول المسكنات كي يتمكن من مواصلة السير والتخفيف من آلام الظهر.

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كما تحدث نعيم عن مشاعره المتناقضة خلال رحلة العودة قائلا: "أعود إلى مكان ربيت فيه أولادي، لكنه لم يعد كما كان. البيت الذي كان يضم ذكرياتنا أصبح كومة من الحجارة، العودة تفتح جروح الماضي، وتذكرنا بكل ما فقدناه".