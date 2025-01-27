أظهرت لقطات مصورة بدء آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، بالعودة إلى منطقة شمال غزة (محافظتي غزة والشمال) بعد تهجيرهم قسرا من منازلهم نتيجة الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.

وعرضت الجزيرة المشاهد الأولى للنازحين الذين بدؤوا العودة عبر شارع الرشيد في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك سيرا على الأقدام، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتبدأ العودة إلى شمال غزة عبر شارع صلاح الدين بالمركبات والسيارات فقط، وليس مشيا على الأقدام في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتعليقا على المشهد، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "عودة النازحين انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير". وأضافت أن هذه الحشود تؤكد عظمة الشعب الفلسطيني ورسوخه في أرضه.

في حين وصفت حركة الجهاد الإسلامي المشهد بـ"الأسطوري"، وقالت إن "عودة النازحين تأتي ردا على كل الحالمين بتهجير شعبنا".