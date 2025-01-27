الشرع يلتقي في دمشق رئيس الاستخبارات التركية

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في العاصمة دمشق الأحد وفدا تركيا رفيع المستوى يقوده رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الشرع بحث مع الوفد التركي ملفات وقضايا أمنية عدة.

وشارك في الاجتماع -وفق وكالة سانا- وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن فحوى اللقاء، إلا أنه يأتي ضمن استمرار البلدين في تعزيز علاقاتهما بمختلف المجالات والزيارات المتبادلة، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أكد أن العلاقات مع تركيا ستصبح ممتازة، مضيفا أنهم يبحثون مع المسؤولين الأتراك في أنقرة تموضع القوات التركية في سوريا.

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب يلتقون وفداً تركياً برئاسة إبراهيم كالن رئيس الاستخبارات العامة.#سانا#سوريا pic.twitter.com/5b0f8ZeGLm — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 26, 2025

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

إعلان

وفي اليوم التالي، أعلن الشرع، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وغداة تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة البشير، تداولت وسائل إعلام صور لرئيس الاستخبارات التركية في دمشق وصورة أخرى تظهر أنه يؤدي الصلاة في المسجد الأموي.