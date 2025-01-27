الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ويحاصر مخيمها

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الاثنين- عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم السابع على التوالي، مخلفا 16 شهيدا وعشرات الجرحى ودمارا هائلا بالمنازل منذ بدء الحملة.

وصعّد الاحتلال عمليته العسكرية المستمرة في جنين، حيث دمرت جرافاته دوار السينما ومحيطه وسط المدينة، وبسطات المواطنين التجارية في محيط الدوار، وسط مواجهات مع المقاومة.

كما واصلت قوات الاحتلال تدمير المنازل ونسفها وإحراقها في مخيم جنين، حيث دمرت أجزاء واسعة من حارة الدمج وحي البشر وحارة عبد الله عزام، وطلعة الغبز، وسط تصاعد أعمدة الدخان بسبب إحراق عدد من المنازل بالتوازي مع عمليات الهدم. وكان الاحتلال فجّر منزلين في المخيم أحدهما يعود لعائلة طوالبة.

ولا يزال الاحتلال يحاصر المخيم من كافة جهاته. وأفاد شهود بسماع أصوات انفجارات واشتباكات مسلحة بين حين وآخر في المنطقة، وذكروا أن طائرات مسيرة لا تغادر سماء المدينة.

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الاحتلال يدفع بتعزيزات

وواصل جيش الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية مدعومة بالجرافات إلى مدينة جنين، مع تمركز الآليات العسكرية أمام مستشفى جنين الحكومي، وسط تحليق الطيران الحربي.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام أبو بكر، إن ما تقوم به قوات الاحتلال من تدمير للشارع الرئيسي وتمركز للآليات يصعّب عمل الطاقم الطبي.

وكان الاحتلال جرف مدخل المستشفى وأغلق مداخله بالسواتر الترابية، مما أعاق الخروج والدخول إليه.

في الأثناء، قال محافظ جنين كمال أبو الرُّب إن الاحتلال فجّر نحو 20 منزلا داخل مخيم جنين، ويعمل على تقسيم المخيم إلى 4 أجزاء، عبر تدمير الشوارع وتفجير المنازل وإحراقها.

عدد المهجرين

من جهته، صرح رئيس بلدية جنين محمد جرار، بأن عدد مَن هجرتهم إسرائيل "يصل إلى نحو 3 آلاف و200 أسرة فلسطينية، بإجمالي نحو 15 ألف نسمة، في حين لا تتوفر معلومات دقيقة عن عدد من انقطعت بهم السبل".

وأوضح أن تقديرات بعض المؤسسات المحلية تشير إلى وجود "نحو 70 حالة إنسانية، وعائلات فلسطينية ما زالت داخل المخيم وبحاجة لتدخل عاجل لإخراجها". وأشار إلى أن جيش الاحتلال "ينكل بكل من يجده داخل منزله ويجبره على مغادرة المخيم".

وفيما يتعلق بحجم الدمار في المخيم، أكد جرار وجود إحصائيات أولية تشير إلى "إحراق إسرائيل ما بين 70 إلى 80 منزلا فلسطينيا، وتدمير ما بين 30 إلى 40 منزلا بشكل كلي، إلى جانب مئات المنازل دمرت جزئيا".

وأضاف أن جيش الاحتلال يقوم بتجريف وتخريب شوارع، وبنى تحتية، ويشق ممرات لآلياته على أنقاض المنازل الفلسطينية المدمرة.

اعتقالات وشهيد

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال -اليوم الاثنين- 20 فلسطينيا بينهم 4 أطفال خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال المدينة.

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وكذلك في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ومساء أمس الأحد، استشهد الفتى آدم صب لبن (18 عاما) وأصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، مما أسفر عن استشهاد 876 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.