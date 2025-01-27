الأردن: الحديث عن وطن بديل للفلسطينيين مرفوض

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي -اليوم الاثنين- إن الحديث عن وطن بديل للفلسطينيين "مرفوض ولا نقبله"، وذلك بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر.

جاء ذلك في إحاطة أمام مجلس النواب، وفق وزارة الخارجية الأردنية على حسابها بمنصة "إكس"، غداة دعوة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، بداعي عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة جراء الإبادة الإسرائيلية.

وأضاف الصفدي "قالها الملك عبد الله الثاني غير مرة، الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، وحل القضية الفلسطينية على التراب الفلسطيني".

وفي ولايته الأولى وتحديدا في 2020، أعلن ترامب ما عرفت بـ"صفقة القرن"، وكان يهدف من ورائها إلى إقامة وطن بديل للفلسطينيين بالأردن، وإنهاء فكرة حل الدولتين على حساب المملكة، وتحقيقا لإقامة "دولة إسرائيل الواحدة الكبرى"، كما يسمونها.

وشدد الصفدي على أن كل الكلام عن الوطن البديل، "مرفوض ولا نقبله، وسنستمر بالتصدي له في كل إمكاناتنا".

رفض التهجير

وتشارك الأردن ومصر الموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة منذ اللحظة الأولى لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إعلان

وأمس الأحد، جددت عمّان والقاهرة تأكيد موقفهما الرافض، عبر بيانات وتصريحات رسمية، حيث أكدت الأردن على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في المنطقة، وأن عمّان لن تقبل أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.

من جهتها، شددت مصر على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وكان ترامب دعا قبل يومين في تصريحات للصحفيين، لنقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة" بسبب الدمار الذي سببته الحرب طوال أكثر من 15 شهرا.