بعثة المراقبة الأوروبية في معبر رفح تعتزم استئناف عملها

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم، إن التكتل سيستأنف مهمة مراقبة مدنية لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وأضافت "اتفق الجميع على أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دورا حاسما في دعم وقف إطلاق النار".

وقالت كالاس "اليوم وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على معاودة نشر البعثة في معبر رفح بين غزة ومصر. وهذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".