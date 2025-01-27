أفغانستان تفرج عن معتقل كندي بعد وساطة قطرية

أفادت وكالة رويترز -نقلا عن مسؤول مطلع- اليوم الأحد بإطلاق سراح ديفيد لافري، وهو جندي كندي سابق، اعتقل في العاصمة الأفغانية كابل يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتمت عملية الإفراج بفضل وساطة قطرية.

ولا تزال ملابسات اعتقال لافري غير واضحة. والعام الماضي، قالت "شبكة دمج المحاربين القدامى" -حيث كان لافري يعمل- إنه سافر بشكل متكرر إلى أفغانستان في إطار مهام إنسانية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه "تم إطلاق سراح السيد لافري بعد طلب تقدمت به الحكومة الكندية إلى قطر لتقديم الدعم بالنظر إلى خبرتهم السابقة بوصفهم وسطاء في أفغانستان"، وهو موجود الآن في قطر حيث يخضع لفحوصات طبية.

وكانت أفغانستان أعلنت الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة أطلقت سراح سجين أفغاني مقابل معتقلين أميركيين، بموجب اتفاق توسطت فيه دولة قطر.

وجاء ذلك بعد يوم على تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تم التوصل في ولايته الأولى إلى اتفاق مع حركة طالبان مهّد للانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021 وعودة طالبان إلى السلطة.