نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى المبعدون سيُنقلون إلى دول أخرى بعد مصر

أفاد رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري بأن بعضا من الأسرى الـ70 المبعدين والمحكومين بالمؤبد والأحكام العالية الذين نقلوا إلى مصر بعد إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال أمس السبت سيُرسلون في نهاية المطاف إلى دول أخرى.

وأضاف -لوكالة أسوشيتد برس التي نقلت عنه اليوم الأحد- أن الجزائر وتونس وتركيا عبّرت جميعها عن استعدادها لاستقبال بعض الأسرى المحررين الذي ينص اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة على عيشهم بالخارج.

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم أن وفدا قياديا برئاسة رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش سيتوجه إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وتسلم الأسرى الفلسطينيين المبعدين الذين أفرج عنهم أمس.

كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إرسال وفود إلى القاهرة للغرض ذاته.

ووصل 70 أسيرا فلسطينيا مبعدا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية إلى الأراضي المصرية أمس عقب إطلاق إسرائيل سراحهم ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "القاهرة الإخبارية" -القريبة من السلطات المصرية- الأسرى المحررين يرتدون ملابس رمادية، وقد ترجل بعضهم من حافلتين موجودتين على الجهة المصرية من معبر رفح الحدودي.

إعلان

وبثت القناة مغادرة حافلتين تقلان 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم (جنوبي قطاع غزة)، الذي يقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ثم التوجه إلى معبر رفح، ثم دخولهم إلى الأراضي المصرية واستقبالهم من السلطات المصرية.

وذكرت القناة أنه سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين المحررين والمُبعدين من قِبل إسرائيل إلى مستشفيات مصرية لتلقي العلاج في العاصمة القاهرة.

وكان مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس نشر قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني، منهم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.