المبعوث الأميركي يصل إسرائيل الأربعاء بعد مناورتها بشأن الأسرى

نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن ويتكوف سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين ضمان الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

والسبت، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تل أبيب لجأت إلى إشراك الولايات المتحدة للضغط على الأطراف المعنية، حيث وجهت رسالة إلى ويتكوف لحث الوسطاء على ضمان إطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود في الأيام القليلة المقبلة.

ورهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة مئات آلاف الفلسطينيين في غزة إلى شمال القطاع، بالإفراج عن أربيل يهود.

مدنية أم عسكرية؟

ويكمن الخلاف الأساسي في تصنيف الأسيرة، ففي حين تصر الفصائل الفلسطينية على أنها عسكرية، تصر إسرائيل على أنها مدنية.

ويقول موقع "والا" إن الأسيرة أربيل يهود محتجزة لدى الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتم تصنيفها كجندية لأنها تدربت ضمن برنامج الفضاء العسكري الإسرائيلي.

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر الوسطاء، أن أربيل يهود على قيد الحياة وبصحة جيدة، مشيرة إلى أنها ستفرج عنها السبت المقبل، لكن إسرائيل سارعت إلى التشكيك في هذا الوعد.

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وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أميركي مطلق، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​