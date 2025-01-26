فلسطينيون في بولندا يطالبون باعتقال وزير إسرائيلي يزور البلاد

تقدم فلسطينيون يحملون الجنسية البولندية بطلب إلى السلطات في وارسو لاعتقال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، الذي يزور البلاد للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى اليوم الدولي "للهولوكوست".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عددا من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية البولندية، بدعم من منظمات حقوق الإنسان المحلية، تقدموا بشكوى إلى النيابة العامة في وارسو ضد الوزير الإسرائيلي مطالبين باعتقاله.

وأضافت الهيئة أن وزير التعليم الإسرائيلي وصل إلى بولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور "مراسم الاحتفال بالذكرى 80 لتحرير معسكر أوشفيتز"، بعد أن قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الحضور.

وأوضحت أن مقدمي الشكوى قالوا إن كيش، الذي كان طيارا مقاتلا، يتحمل المسؤولية عن "جرائم حرب" بصفته عضوا في الحكومة الإسرائيلية.

كما أشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الفلسطينيين تقدموا بشكوى ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحقهما.

وأوضحت أن هذه الشكوى تأتي في إطار احتجاج على إعلان الحكومة البولندية أنها لن تعتقل مسؤولين إسرائيليين كبارا مطلوبين من قبل المحكمة في لاهاي.

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من جانبه، رد الوزير كيش قائلا، "أنا في بولندا لتمثيل إسرائيل في حفل إحياء الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز، وهنا سأؤكد لقادة العالم التزامنا بالذاكرة ودروس التاريخ".

وأضاف وفق هيئة البث "المحاولات الفلسطينية لنشر الأكاذيب وتشويه الحقائق لن تمنعني من تقديم الحقيقة: ستواصل دولة إسرائيل حماية مواطنيها من الإرهاب القاتل وستواصل النضال بقوة من أجل حقها في الأمن"، على حد زعمه.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت هيئة البث إن نتنياهو لن يحضر احتفالية ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز في بولندا، الذي شيده النظام النازي، خشية اعتقاله.

وبحسب الهيئة، من المقرر أن يتم تنظيم الاحتفالية الرئيسية في مخيم أوشفيتز، غدا الاثنين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة التي شُنت على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.