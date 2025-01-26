الجيش الإسرائيلي يحظر العودة إلى 62 بلدة جنوبي لبنان

حظر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عودة اللبنانيين إلى 62 بلدة في جنوب لبنان، في ظل عدم انسحابه من تلك المناطق بعدما كان من المقرر انتهاء مهلة تواجده فيها فجر اليوم.

وأفاد الجيش الإسرائيلي -في بيان- بأنه يحظر عودة السكان إلى منازلهم في عشرات القرى على الشريط الحدودي مع إسرائيل، قائلا إن من يقترب منها "يعرض نفسه للخطر".

وكان الجيش الإسرائيلي أكد أمس السبت أنه لا يزال منتشرا في مواقع مختلفة في جنوب لبنان، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عملية الانسحاب من جنوب لبنان ستستمر لأكثر من 60 يوما وفق ما ينص اتفاق وقف إطلاق النار، بذريعة عدم التطبيق الكامل لبنوده من الجانب اللبناني.

وقال مكتب نتنياهو إن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ينص على تنفيذ الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية لكنه صيغ مع فهم أن العملية قد تستغرق وقتا أطول".

من جانبه، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بالمماطلة في سحب قواتها من جنوب لبنان كما نصت بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن التأخير الإسرائيلي بالانسحاب يعقّد مهمة انتشاره في جنوب لبنان وفق بنود الاتفاق، مشيرا إلى أنه يحافظ على جهوزيته لاستكمال انتشاره فور انسحاب الجيش الإسرائيلي.

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وكان حزب الله قال الخميس الماضي إن أي تأخير في انسحاب إسرائيل من لبنان يعد خرقا غير مقبول للاتفاق، مطالبا الدولة اللبنانية بالضغط من أجل الحصول على ضمانات على الانسحاب.