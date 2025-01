وزير الخارجية الأميركي يتوعد قادة حركة طالبان

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -أمس السبت- إن الولايات المتحدة قد ترصد "مكافأة كبيرة جدا" للقبض على كبار قادة حركة طالبان الأفغانية، مضيفا أنه أحيط علما بأن طالبان تحتجز رهائن أميركيين أكثر مما أُعلن عنه في السابق.

وأضاف روبيو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "سمعت للتو أن طالبان تحتجز رهائن أميركيين أكثر مما ورد في تقارير سابقة".

وتابع "إذا كان هذا صحيحا، فسوف نضطر على الفور إلى رصد مكافأة كبيرة جدا لمن يساعد في القبض على كبار قادتهم، ربما أكبر حتى من تلك التي رصدناها بخصوص بن لادن".

ولم يذكر المنشور مزيدا من التفاصيل أو تحديد عدد الأميركيين المحتجزين لدى طالبان.

وقالت السلطات في كابل الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة أفرجت عن سجين أفغاني أدانته محكمة أميركية بتهمة تهريب المخدرات والإرهاب، وذلك مقابل الإفراج عن أميركيين اثنين كانا محتجزين في أفغانستان حيث توسطت دولة قطر في هذا الاتفاق.

Just hearing the Taliban is holding more American hostages than has been reported. If this is true, we will have to immediately place a VERY BIG bounty on their top leaders, maybe even bigger than the one we had on Bin Laden.

— Secretary Marco Rubio (@secrubio) January 25, 2025