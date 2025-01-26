خسائر متبادلة لأوكرانيا وروسيا في حرب المسيرات

أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية أسقطت 50 طائرة مسيرة من أصل 72 أطلقتها روسيا الليلة الماضية، في المقابل أعلنت روسيا إسقاط 15 مسيرة أوكرانية.

وأكدت أوكرانيا أنه بالإضافة إلى إسقاط عشرات الطائرات المسيرة، "فُقد أثر" 9 طائرات مسيرة، في إشارة إلى استخدام أوكرانيا للتشويش الإلكتروني لإعادة توجيه المسيرات الروسية.

ولم تعلن السلطات العسكرية أو المدنية عن وقوع قتلى أو أضرار.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 15 مسيرة أوكرانية، في مقاطعات ريازان وكورسك وبيلغورود الروسية.

وقال بافل مالكوف حاكم منطقة ريازان اليوم إن أحدث هجوم بمسيرات على المنطقة لم يسفر عن وقوع إصابات لكن السلطات ما زالت تقيم حجم الأضرار.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وكانت مصادر قالت لرويترز إن هجوما شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على مصفاة نفط روسية في مدينة ريازان يوم الجمعة أسفر عن اندلاع حريق وألحق أضرارا بمعدات في واحدة من أكبر المصافي الروسية.

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مطالب زيلينسكي

من جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل في مشاركة أوروبا والولايات المتحدة في أي محادثات لإنهاء حرب روسيا مع بلاده.

وذكر زيلينسكي -خلال مؤتمر صحفي أمس السبت- أن أوكرانيا يجب أن تشارك في أي محادثات لإنهاء الحرب حتى يكون لهذه المفاوضات تأثير ملموس، وقال إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب قادر على إنهاء الحرب، لكنه لن يتمكن من ذلك إلا إذا أشرك أوكرانيا في المحادثات.

وأضاف "لا يستطيع أن يفعل هذا من دون مشاركة أوكرانيا، وإلا فلن ينجح الأمر. لأن روسيا لا تريد إنهاء الحرب، في حين تريد أوكرانيا إنهاءها".

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب بعد 24 ساعة من توليه منصبه، لكن مساعديه ذكروا بعد ذلك أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق شهورا.