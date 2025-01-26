توقيف معلم أميركي عن العمل وصف طالبا فلسطينيا بالإرهابي

أفاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) بأن معلما أوقف عن العمل في ولاية بنسلفانيا بعد اتهامه بوصف طالب من أصول فلسطينية في المرحلة الإعدادية بأنه "إرهابي".

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن هناك ارتفاعا بالخطابات المعادية للمسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة، منذ بدء حرب إسرائيل في قطاع غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 عميد المعتقلين السوريين يزور سجانه في السويداء list 2 of 2 ترامب يقترح خطة "لتطهير" غزة وبن غفير وسموتريتش يباركانها end of list

وذكرت إدارة مدارس سنترال دوفين التعليمية -أمس السبت- أنها على علم بالاتهامات الموجهة للمعلم الذي قيل إنه أدلى بهذا الوصف المهين للطالب الأسبوع الماضي خلال برنامج بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وقالت الإدارة في بيان "المعلم المتهم بالضلوع في هذه الواقعة بإجازة إدارية لحين انتهاء التحقيق" مضيفة أنها لا تتسامح مع الخطاب العنصري.

وذكر "كير" أن المعلم قال للطالب "أنا لا أتفاوض مع الإرهابيين" عندما طلب الأخير تغيير مقعده.

ولم تعلن الإدارة التعليمية أو مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية عن اسم المعلم أو الطالب، وقال إنه على اتصال بوالدي الطالب.