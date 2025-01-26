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توقيف معلم أميركي عن العمل وصف طالبا فلسطينيا بالإرهابي

NEW YORK, UNITED STATES - JUNE 17: Muslims perform the first 'Tarawih' prayer on this year's eve of Islamic holy month of Ramadan at the Abu Ayyub Mosque in Brrooklyn, New York on June 17, 2015.
حقوقيون يقولون إن هناك ارتفاعا في الخطابات المعادية للمسلمين بالولايات المتحدة منذ طوفان الأقصى (غيتي)
26/1/2025

أفاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) بأن معلما أوقف عن العمل في ولاية بنسلفانيا بعد اتهامه بوصف طالب من أصول فلسطينية في المرحلة الإعدادية بأنه "إرهابي".

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن هناك ارتفاعا بالخطابات المعادية للمسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة، منذ بدء حرب إسرائيل في قطاع غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وذكرت إدارة مدارس سنترال دوفين التعليمية -أمس السبت- أنها على علم بالاتهامات الموجهة للمعلم الذي قيل إنه أدلى بهذا الوصف المهين للطالب الأسبوع الماضي خلال برنامج بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وقالت الإدارة في بيان "المعلم المتهم بالضلوع في هذه الواقعة بإجازة إدارية لحين انتهاء التحقيق" مضيفة أنها لا تتسامح مع الخطاب العنصري.

وذكر "كير" أن المعلم قال للطالب "أنا لا أتفاوض مع الإرهابيين" عندما طلب الأخير تغيير مقعده.

ولم تعلن الإدارة التعليمية أو مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية عن اسم المعلم أو الطالب، وقال إنه على اتصال بوالدي الطالب.

المصدر : رويترز

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