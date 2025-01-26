توقيف شخص هدد بهجوم مسلح ضد ترامب

أوقفت السلطات الأميركية -في ولاية فلوريدا- شخصا شارك منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت إفادة صحفية لقسم شرطة "ويست بالم بيتش" أمس أن أحد سكان فلوريدا -ويُدعى شانون ديبارارا أتكينز (46 عاما)- تم توقيفه بعد نشره تهديدات ضد ترامب.

ووفق بلاغ تلقاه مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) فإن أتكينز هدد ترامب بـ"القتل أو تنفيذ هجوم مسلح أو عمل إرهابي". وخلال توقيفه أثناء عملية تفتيش مروري، عُثر على مادة الكوكايين بحوزته، فوجهت السلطات إليه تهمة حيازة المخدرات أيضًا.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن أتكينز يعيش على بعد بضعة كيلومترات من منتجع مارالاغو الخاص بترامب في بالم بيتش، ولكن لم يتم العثور على أي مؤشر يفيد بأنه حاول الوصول إلى المنتجع، وفق المصدر ذاته.

وجاء هذا بعد يوم من إعلان السلطات اعتقال عشريني نشر مقاطع فيديو على حسابه في منصة تيك توك، دعا فيها إلى اغتيال الرئيس وإلى تغيير سياسي بقوة السلاح.

يذكر أن المشتبه به من سكان مدينة غوشن بولاية إنديانا، ويدعى دوغلاس ثرامي ويبلغ من العمر 23 عاما.

وأوضح أحد أفراد مكتب التحقيقات الفدرالي أن المشتبه به دعا في أحد المقاطع إلى "هجمات بالقنابل ضد جميع المباني الحكومية" ويقول في إشارة إلى الرئيس ترامب "يجب اغتياله وهذه المرة لا تخطئوا" وفقا لما جاء في الوثائق.

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وهذه إشارة على الأرجح إلى محاولتي الاغتيال الفاشلتين، في 13 يوليو/تموز في بنسلفانيا وفي 15 سبتمبر/أيلول في فلوريدا، ضد ترامب الذي كان آنذاك مرشح الجمهوريين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وفي مقطع فيديو آخر، دعا ثرامي إلى تغيير سياسي "من خلال السلاح" معتبرا أنه "السبيل الوحيد" وفق المصدر نفسه.