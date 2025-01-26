ترامب يناقش ملف تيك توك مع عدة أطراف والقرار خلال 30 يوما

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجري محادثات مع عدة أطراف بشأن شراء تطبيق "تيك توك"، وإن من المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل التطبيق -الذي يحظى بالشعبية- في غضون 30 يوما.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة إلى فلوريدا أمس السبت "أتحدث مع الكثير من الناس عن تيك توك وهناك اهتمام كبير به".

وفي وقت سابق، ذكرت رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين أن إدارة ترامب تعمل على خطة لإنقاذ تيك توك تشمل المشاركة المحتملة في ذلك من شركة أوراكل للبرمجيات ومجموعة من المستثمرين الخارجيين من أجل الاستحواذ على عمليات التطبيق بشكل فعال.

خطة إنقاذ

قال أحد المصدرين المطلعين لرويترز إنه بموجب الاتفاق -الذي يجري التفاوض عليه من البيت الأبيض- ستحتفظ الشركة المالكة لتيك توك و"بايت دانس" (مقرها الصين) بحصة في الشركة، لكن جمع البيانات وتحديث البرمجيات ستشرف عليهما أوراكل التي تقدم بالفعل أسس البنية التحتية لتيك توك على الإنترنت.

لكن ترامب -في تصريحاته للصحفيين- قال إنه لم يتحدث عن شراء التطبيق مع لاري إليسون مؤسس أوراكل ورئيسها التنفيذي.

ولدى سؤاله عما إذا كان يحاول إبرام صفقة مع أوراكل ومستثمرين آخرين لإنقاذ تيك توك، قال ترامب "لا، ليس مع أوراكل. العديدون يتحدثون معي بشأن شرائه.. أشخاص مهمون جدا، وسأتخذ هذا القرار على الأرجح في غضون الثلاثين يوما المقبلة. الكونغرس أمهل 90 يوما. إذا تمكنا من إنقاذ تيك توك، أعتقد أنه سيكون أمرا جيدا".