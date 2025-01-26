ترامب: يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يضغط على الأردن ومصر ودول عربية أخرى لاستقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية على القطاع في أزمة إنسانية.

وأضاف ترامب -في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" عن اتصاله أمس مع ملك الأردن عبد الله الثاني- أنه أشاد بالأردن لقبوله اللاجئين الفلسطينيين بنجاح، مضيفا "قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد من الفلسطينيين لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا".

وأضاف "أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا"، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم.

وأودت الحرب الإسرائيلية على غزة بحياة أكثر من 47 ألف شهيد فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وقادت إلى اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وهو ما تنفيه إسرائيل. وتسببت الحرب أيضا في نزوح معظم سكان القطاع تقريبا بالإضافة إلى أزمة غذاء.

وفي شأن ذي صلة أشار ترامب إلى أن زيارته الخارجية الأولى قد تكون للسعودية، على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأميركيين بزيارة بريطانيا أولا.

وأوضح أن آخر مرة سافر فيها إلى السعودية كانت لأن المملكة وافقت على شراء بضائع أميركية بمليارات الدولارات.

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وتابع "إذا كان العرض مناسبا، فسأفعل ذلك مرة أخرى".