بيلاروسيا تنتخب رئيسها ولوكاشينكو يتطلع لولاية سابعة

يدلي الناخبون في بيلاروسيا بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات يبدو أنها ستمنح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات.

ووطدت حرب روسيا في أوكرانيا العلاقات بين الزعيمين لتصبح أقوى من أي وقت مضى، ووافق لوكاشينكو على السماح لموسكو بنشر أسلحة نووية تكتيكية في البلاد.

لكن ذلك زاد من عزلة لوكاشينكو (70 عاما) لدى الغرب وفرضت عليه عقوبات حتى قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت تصويت اليوم الأحد إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة، لأن وسائل الإعلام المستقلة محظورة في بيلاروسيا ومع اعتقال شخصيات رئيسية في المعارضة أو إجبارها على ترك البلاد.

تشكيك غربي

وكتبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على وسائل التواصل الاجتماعي "هذه إهانة صارخة للديمقراطية"، ووصفت التصويت بأنه صوري.

وقالت زعيمة المعارضة المنفية سفياتلانا تسيخانوسكايا إن لوكاشينكو يخطط لإعادة انتخابه في إطار "طقوس للدكتاتوريين".

ويقول لوكاشينكو إن الشعب هو الذي اختار بقاءه في السلطة منذ 1994، متعهدا خلال تجمع انتخابي يوم الجمعة بتحقيق العدالة والأمن و"بحر من الفرص".

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ويتنافس مع لوكاشينكو 4 مرشحين آخرين لم يوجه أي منهم أي انتقادات أو تحديات جادة للرئيس.

ولدى بيلاروسيا 6.9 ملايين ناخب مسجل، وينتهي التصويت في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.