الأمن السوري يضبط صواريخ بحمص وشحنة أسلحة لحزب الله

ضبطت قوات الأمن السوري اليوم الأحد مستودعا للصواريخ في إحدى مناطق تركز فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بمدينة حمص وسط البلاد، كما تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى حزب الله اللبناني.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الإدارة العامة لأمن الحدود ضبطت شحنة الأسلحة التي كانت متجهة إلى لبنان عبر طرق التهريب.

كما نشرت صورة تظهر أسلحة رشاشة وقذائف فردية محمولة ضمن محتويات الشحنة التي جرى ضبطها.

من ناحية أخرى، أوردت قناة حمص (رسمية) عبر تطبيق تليغرام أنه "بعد الرصد والمتابعة تمكنت إدارة الأمن العام من ضبط مستودعات للصواريخ داخل أحد مواقع النظام المخلوع في حي العباسية بحمص".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد فتحت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة السورية الجديدة مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، لكن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.

وكانت فصائل المعارضة السورية قد بسطت سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

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وأعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في اليوم التالي تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.