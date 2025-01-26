قناة كان: الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن كن يتنقلن كنساء فلسطينيات

كشفت قناة كان الإسرائيلية تفاصيل جديدة عن الأسيرات الإسرائيليات الأربع اللواتي أفرجت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عنهن أمس السبت، وقالت إنهن كن مع أسيرة ما زالت لدى حماس.

وقالت قناة كان إن الأسيرات قلن إنه في الأيام الأولى من الأسر، كان هناك رجل أكبر سنا معهم، وكان يعتني بهن ويوفر لهن الطعام والاستحمام.

المجندات الإسرائيليات يتحدثن العربية ويشكرن شباب القسام. pic.twitter.com/9qwp0qagQB — المرصد (@almarsd_news) January 25, 2025

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر حماس نقلوا الأسيرات من مكان إلى آخر، متنكرات كنساء فلسطينيات، مشيرا إلى أن الأسيرات تعلمن التحدث باللغة العربية في الأسر.

وكانت كتائب القسام أطلقت سراح المجندات الإسرائيليات الأربع أمس السبت، في إطار دفعة تبادل ثانية ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتمت مراسم تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع في ساحة فلسطين بمدينة غزة، وسط حضور عسكري لافت لفصائل المقاومة الفلسطينية، خصوصا كتائب القسام وسرايا القدس. وقد بثت كتائب القسام صورا لتسليمها المجندات الإسرائيليات.

والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، بحسب القائمة التي نشرتها كتائب القسام أول أمس الجمعة.