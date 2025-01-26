بعد تصريحات ترامب.. الأردن يؤكد رفضه تهجير الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -اليوم الأحد- إن رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين هو أمر "ثابت لا يتغير"، وذلك ردا في ما يبدو على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة استقبال مصر والأردن لمزيد من أهالي قطاع غزة.

وأضاف الصفدي -في مؤتمر صحفي مع المنسقة الأممية لعملية السلام بالشرق الأوسط سيغريد كاغ- أن "أولويتنا في الأردن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم".

وشدد الوزير الأردني على أن "حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني، والأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين"، وأن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام.

وأكد الصفدي تطلع الأردن للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع كل شركائها في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام.

وأضاف أن الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى سكان القطاع من دون انقطاع تمهيدا لبدء عمليات إعادة الإعمار.

حل الدولتين

من جانبها، قالت المنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط إنه لا بد من وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت سيغريد كاغ أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق حل الدولتين، مؤكدة أن هذا التزام من الأمم المتحدة.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه طلب من الملك الأردني عبد الله الثاني أن تستقبل بلاده عددا من سكان قطاع غزة.

وأضاف -في حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية- أن القطاع بأكمله الآن في حالة من الفوضى الحقيقية.

كذلك نُقل عن ترامب قوله إنه يودّ أن تستقبل مصر أشخاصا من قطاع غزة أيضا، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -اليوم الأحد- في هذا الشأن.