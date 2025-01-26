أوكرانيا تهاجم مصفاة نفط وروسيا تسيطر على بلدة في دونيتسك

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية أسقطت 50 طائرة مسيرة من أصل 72 أطلقتها روسيا الليلة الماضية، وإنه هاجم واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، في حين أعلنت موسكو سيطرتها على إحدى بلدات منطقة دونيتسك.

ولم تعلن السلطات العسكرية أو المدنية حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت 1250 قنبلة جوية، وأكثر من 750 طائرة مسيرة، وأكثر من 20 صاروخا لمهاجمة أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الأركان العامة في كييف، اليوم، إن قواتها هاجمت مصفاة ريازان النفطية الروسية مرة أخرى الليلة الماضية، ووردت تقارير عن انفجارات وحريق في المنطقة.

وأضافت عبر تليغرام "مصفاة ريازان النفطية هي واحدة من أكبر 4 مصافٍ في الاتحاد الروسي"، مشيرة إلى أن هذه المصفاة تنتج خصوصا "وقود الديزل والكيروسين" للجيش الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا، كما دمرت زورقين مسيّرين في البحر الأسود.

من جهته، قال الحاكم الروسي لمنطقة ريازان بافيل مالكوف عبر تليغرام إن "طائرات من دون طيار دمرت (ليلا) فوق أراضي منطقة ريازان" من جانب الدفاعات الجوية الروسية، مشيرا إلى وقوع أضرار مادية.

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ورغم شائعات عن مفاوضات سلام محتملة منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه ووعده بتحقيق سلام سريع بين موسكو وكييف، يواصل طرفا النزاع تبادل الهجمات الجوية.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم، أن قواتها سيطرت على بلدة فيليكا نوفوسيلكا في دونيتسك، بشكل كامل.

وذكر موقع روسيا اليوم أن بلدة فيليكا نوفوسيلكا تقع عند تقاطع دونيتسك وزاباروجيا، وتضم البلدة نقطة قيادة وإمداد لوجيستي كبيرة للجيش الأوكراني.