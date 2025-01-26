أجواء احتفالية في استقبال 70 أسيرا فلسطينيا محررا في مصر

كشفت مصادر للجزيرة نت تفاصيل استقبال قادة في الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لـ70 أسيرا محررا ومبعدا إلى مصر ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وذكرت المصادر أن الأسرى المبعدين وصلوا بسيارات الصليب الأحمر إلى الجانب المصري من معبر رفح مساء أمس السبت، حيث نقلتهم السلطات المصرية بعد ذلك بواسطة حافلات إلى فندق "الماسة" في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة.

وعند مدخل الفندق، أقيم للأسرى الـ70 استقبال رسمي من فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك في الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد.

وكان في مقدمة المستقبلين أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ومحمد نزّال وزاهر جبّارين وحسام بدران وموسى دودين وهارون ناصرالدين، بالإضافة إلى عدد من قيادات حماس في غزة وهم كمال حامد أبو عون وغازي حمد وسهيل الهندي.

وشارك في استقبال الأسرى المحررين الأمين العام لـحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، ونائبه محمد الهندي، إضافة إلى جميل مزهر نائب الأمين العام لـلجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورئيس الهيئة العليا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين قدورة فارس.

وكان لافتا عدم حضور أي ممثلين عن حركة فتح أو السلطة الفلسطينية، أو سفارة فلسطين في القاهرة، رغم وجود ١٢ أسيرا ينتمون لفتح ضمن الـ70 أسيرا محررا.

صيحات التكبير

وتحدثت المصادر للجزيرة نت عن أجواء استقبال الأسرى المحررين، مشيرة إلى أن صيحات التكبير ارتفعت عند دخول الأسرى المحررين الفندق، من قِبل المئات الذين احتشدوا للمشاركة في الاستقبال رغم الإجراءات والتقييدات الأمنية التي تم فرضها على القادمين إلى الفندق.

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وقالت المصادر إنه سيتم إصدار جوازات سفر لجميع الأسرى الـ70 من قِبل سفارة فلسطين في القاهرة، والتي ستقيم غداء على شرفهم ظهر غد الاثنين.

وأشارت المصادر إلى أن اتصالات تُجرى حاليا لاختيار أماكن إقامة الأسرى المبعدين خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، إذ أن القاهرة ليست سوى محطة عبور لهم.

وأفرجت إسرائيل -أمس السبت- عن 200 أسير فلسطيني، ضمن الدفعة الثانية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بين حركة حماس وإسرائيل، بينهم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية.

وجاء ذلك بعد أن سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ميدان فلسطين بمدينة غزة.

ووصلت 3 حافلات تقلّ 114 أسيرا فلسطينيا محررا إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، كما وصل 16 أسيرا ضمن الدفعة نفسها إلى قطاع غزة.