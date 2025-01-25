قطر وروسيا تبحثان ملفات غزة وسوريا والأزمة الأوكرانية

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم السبت اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وناقش الطرفان خلال الاتصال "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا".

كما جرى -وفق الوكالة- "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وجهود دولة قطر من أجل لم شمل الأطفال مع عائلاتهم، ضمن وساطتها المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر المشتتة بسبب الأزمة".

وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال "موقف قطر الداعم لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية".