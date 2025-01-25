مقتل شخص أضرم النار في نفسه قرب كنيس بتونس

توفي شخص وسط العاصمة تونس، أمس الجمعة، بعد إضرامه النار في نفسه وتوجهه نحو شرطي مما اضطر شرطيا آخر إلى إطلاق النار عليه لحماية زميله.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة أحد المارة، بحسب بيان لوزارة الداخلية وعدد من وسائل الإعلام التي تحدثت عن أن الواقعة حصلت قرب كنيس يهودي في تونس العاصمة.

وذكرت الداخلية في بيان أن "أحد الأشخاص في جهة لافايات، بتونس العاصمة، أقدم على إضرام النار في جسده وتوجّه مُباشرة نحو أحد أعوان الأمن، فتم إطلاق النار عليه من عون ثانٍ حمايةً لزميله الذي أصيب بحروق نقل على أثرها إلى المستشفى".

اضطراب نفسي

وأشارت الداخلية إلى أنه قد "تم التعرف إلى هوية الهالك وثبُت أنه يعاني اضطرابات نفسية" مضيفة "نتجت عن الحادثة إصابة مواطن كان قريبا من مكان الواقعة، وقد نُقل إلى المستشفى وحالته مستقرة".

ونقل موقع "بيزنس نيوز" الإخباري عن شهود عيان قولهم إن هذا الشخص سكب على الأرجح البنزين على نفسه قبل أن يحاول دخول الكنيس ثم هاجم أحد رجال الشرطة الذين يتمركزون أمام المبنى.

وذكر أيضا أن هذا الشخص "حاول جر الشرطي معه إلى النار مما أجبر عنصرا آخر على التدخل" مشيرا الى أن أحد المارة "أصيب برصاصة طائشة وتلقى الرعاية اللازمة".

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وتُظهر لقطات فيديو لم يتم التأكد من صحتها -ونُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي- شخصا تلتهم النيران جسده وهو يركض في شارع غير بعيد من الكنيس بينما يُسمع دوي إطلاق نار.