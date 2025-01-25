مصدران بالكونغرس: حماس جندت نحو 15 ألفا منذ اندلاع الحرب

قال مصدران في الكونغرس الأميركي مطلعان على معلومات مخابرات أميركية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جندت ما بين 10 آلاف و15 ألفا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، مما يشير إلى أن الحركة ستظل تمثل تهديدا لإسرائيل.

وتشير معلومات المخابرات إلى مقتل عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التقديرات الرسمية.

وأضاف المصدران المطلعان على معلومات المخابرات، التي وُضعت في سلسلة من التحديثات قدمتها وكالات مخابرات أميركية في الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، أنه رغم نجاح حماس في تجنيد أعضاء جدد، فإن عددا كبيرا منهم من الشباب غير المدربين الذين ينفذون مهام أمنية بسيطة.

وأحجم مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية عن التعليق.

وقال وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن في 14 يناير/ كانون الثاني إن الولايات المتحدة تعتقد أن العدد الذي جندته حماس يماثل العدد الذي فقدته تقريبا في غزة، محذرا من أن ذلك "مؤشر على استمرار التمرد والحرب".

ولم يقدم بلينكن مزيدا من التفاصيل بشأن التقييم، لكن بيانات إسرائيلية تقول إن إجمالي عدد القتلى من المسلحين في غزة يصل إلى نحو 20 ألفا.

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والأحد الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بعد صراع دام 15 شهرا، ويتم في مرحلته الأولى التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.