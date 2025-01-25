مسيّرة تلقي الورود والحلوى.. رسالة من المقاومة إلى حاضنتها في غزة

ظهرت طائرات مسيّرة تلقي الورود والحلوى على المحتشدين في ساحة فلسطين بمدينة غزة ظهر اليوم السبت خلال تسليم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 4 مجندات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وقرئت هذه الصورة باعتبارها رسالة من المقاومة الفلسطينية إلى حاضنتها الشعبية في قطاع غزة، بعدما كانت مسيّرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار وتلقي القنابل على الغزيين على مدى 15 شهرا من حرب الإبادة.

من ناحية أخرى، تداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر نساء ينثرن الورود على عناصر المقاومة في ساحة فلسطين قبيل تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

وقام أحد عناصر كتائب القسام بتقبيل رأس إحدى هؤلاء السيدات، فيما هتفت سيدة أخرى "بالروح والدم نفديك يا أقصى".

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في بيان إن "احتشاد جماهير شعبنا لمواكبة عملية التسليم بقيادة المقاومة هو تجسيد للتلاحم الشعبي معها، وتأكيد للالتفاف حولها، واحتضانها على امتداد 471 يوما".

وذكر القانوع أن تفاصيل تسليم المقاومة للأسيرات "تحكي إبداع مقاومة وترسخ نموذج عزة وكبرياء"، وأضاف أن هذه المشاهد "تبعث برسائل عميقة ذات دلالات إستراتيجية لحكومة الاحتلال الفاشية وجيشها المجرم".

تنوع المشهد ما بين أم غزّية صامدة تنثر الورود على المقاومين وبين مقاوم يقبّل رأس أم غزّية صامدة ، حفظ الله أمهاتنا الأبطال و مقاومينا الشجعان.💚🥹#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/0I9wg9GRcW — 🔻دِيدَا (@sheisdowa) January 25, 2025

إعلان

وأكد الناطق باسم حماس أن المقاومة تقف مع شعبها "في هذه اللحظات التاريخية"، وتدعو إلى "حشد كل الإمكانيات، عربيا وإسلاميا ودوليا، لإغاثة أهلنا وتضميد جراحهم والانتصار لحقوقهم".

وأوضح القانوع أن الحركة تنتظر انسحاب الاحتلال وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم وبيوتهم.