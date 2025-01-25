مسؤول عسكري أوروبي: من المنطقي نشر قوات أوروبية في غرينلاند

قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي روبرت بريغير إنه من المنطقي نشر قوات من دول الاتحاد الأوروبي في جزيرة غرينلاند، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اهتمامه بشراء الجزيرة التابعة للدانمارك.

وأضاف بريغير، في مقابلة أجرتها معه صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية نشرت اليوم السبت، "من وجهة نظري سيكون من المنطقي تماما التفكير في نشر جنود من الاتحاد الأوروبي في غرينلاند بالمستقبل، وليس الاكتفاء فقط بوجود قوات أميركية هناك كما هو الحال حتى الآن".

وذكر الجنرال النمساوي أن مثل هذه الخطوة تتطلب في نهاية الأمر قرارا سياسيا. واللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي هي أعلى هيئة عسكرية به، إلا أنها تضطلع بدور استشاري فقط لأن الاتحاد الأوروبي ليس له جيش خاص به.

ويعد حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة القوة العسكرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي.

وقال بريغير إنه على الرغم من أن غرينلاند ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي بل إقليم تابع للدانمارك في الخارج، فإن الأوروبيين والولايات المتحدة، لديهم مصالح هناك، مشيرا إلى موادها الخام وموقعها الإستراتيجي.

وقال إنه يأمل أن تحترم الولايات المتحدة، بصفتها عضوا في الأمم المتحدة، حرمة الحدود كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

إعلان

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة وإنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإجبار الدانمارك على منحها لواشنطن.

وتعد السيطرة على الجزيرة أولوية بالنسبة لترامب، نظرا لموقعها الإستراتيجي على أقصر طريق من أوروبا إلى أميركا الشمالية، وهو أمر حيوي لنظام الإنذار الصاروخي الباليستي الأميركي.