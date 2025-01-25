كوريا الجنوبية تصدر الاثنين تقريرها بشأن تحطم الطائرة الذي أودى بـ179 راكبا

قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية -اليوم السبت- إنها ستصدر بحلول يوم الاثنين تقريرا أوليا عن حادثة تحطم طائرة جيجو إير في 29 ديسمبر/كانون الأول والتي أودت بحياة 179 راكبا.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن التقرير عن أكبر حادث طيران خلف قتلى على الإطلاق في كوريا الجنوبية سيرسل إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وكذلك إلى الولايات المتحدة وفرنسا وتايلند.

وكانت طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة "جيجو إير" للنقل الجوي منخفض الكلفة تنقل من العاصمة التايلندية بانكوك إلى موان 181 شخصا، هم 175 راكبا وطاقم من 6 أفراد، حين أطلقت نداء استغاثة قبل أن تهبط من دون عجلات على مدرج المطار، ثم تنزلق على المدرج بطوله وتصطدم في نهايته بجدار إسمنتي وتستحيل كرة لهب.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ إنقاذهما.

وبعد هذا الحادث دهمت الشرطة الكورية الجنوبية مطار موان، ومقرّ شركة جيجو إير في سول بالإضافة إلى مكتب لسلطة الطيران الإقليمية في موان، كما مُنع كيم إي باي الرئيس التنفيذي لشركة "جيجو إير" من مغادرة البلاد مع استمرار التحقيق، وفق ما أفادت الشرطة في بيان سابق.

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وخضعت كلّ طائرات بوينغ 737-800 العاملة في كوريا الجنوبية، وعددها وفق السلطات 101 طائرة تملكها 6 شركات طيران، لعمليات تفتيش تستهدف بشكل أساسي منظومة عجلات الهبوط التي يبدو أنّها تعطّلت في الطائرة المنكوبة.